Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, yakın zamanda hizmete açılan Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında gençlik hizmetleri, spor hizmetleri ve yurt hizmetleri ile ilgili yapılan yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi.

Müdür Çalgan, Giresun’un uluslararası tanıtımına katkıda bulunmak adına 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmanın 7 Nisan 2023 tarihinde Giresun’da oynanacağını söyledi. Çalgan, 25 Mart tarihinde millilerin Giresun’da kampa gireceğini, Sırbistan'ın da 6 Nisan'da şehre geleceğini dile getirdi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eynesil Belediyespor’un maçlarına ev sahipliği yapacak Eynesil İlçe Stadı'nda devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Çalgan, çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve 29 Ocak veya en geç 12 Şubat’taki maçın bu statta oynanacağını söyledi.

“ Süper Lig bitince stat zeminini tamamen yenilenecek”

Sık sık eleştirilere maruz kalan Çotanak Spor Kompleksi'nin zemini hakkında da açıklamalarda bulunan Çalgan, Süper Lig’in sona ermesiyle birlikte 45 gün içinde zeminin tamamen yenileneceğini ifade etti.

Çalgan, “Yapılan incelemelerde saha zeminini 25 santimetrelik alt kısmında bazı bölgelerde bulunan killi toprak nedeniyle suyun aşağı geçmemesiyle ilgili sorun tespit ettik. Bu suyun aşağı drenaj sistemine inmemesinden dolayı yukarıda yosunlanma ve mantar oluşturuyor. Bu mantar ve yosunlanma hem doğal çime zarar veriyor hem de sporcu sağılığı açısında da sıkıntı oluşturabiliyor. Mart ayında ihale iznimizi alacağız ve mayıs ayında lig biter bitmez firmaya teslim yapacağız. Stadyumu 45 gün içerisinde tamamen yenilenmiş, çakma hibrit sistemiyle inşallah yeni ve güzel bir zemine kavuşturmuş olacağız” şeklinde konuştu. (İHA)