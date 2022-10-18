A Milli Kadın Hentbol Takımı, İngiltere mesaisine başlıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, THF Spor Kompleksi'nde İngiltere ile ilk maçı 5 Kasım Cumartesi günü, ikinci maçı da 6 Kasım Pazar günü oynayacak. Her iki karşılaşma da saat 19.00'da başlayacak. Milliler, tur atlamaları halinde Play-off'a yükselecek ve rakibi olacak ülke milli takımı ile 7-8 Nisan ve 11-12 Nisan 2023 tarihlerinde karşılaşacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı hazırlık kampı kadrosu şöyle:

Kaleci: Merve Durdu (Kastamonu Bld GSK), Halime İslamoğlu (İzmir B. Bld SK), Yaren Berfe Göker (Kastamonu Bld GSK)

Sol Kanat: Kübra Sarıkaya (Kastamonu Bld GSK), Elif Sıla Aydın (Konyaaltı Bld GSK), Tuana Akman (Totemcard Adasokağı SK)

Sağ Kanat: Emine Gökdemir (Kastamonu Bld GSK) Bilge Nur Öztürk (Konyaaltı Bld GSK), Zeynep Nur Ulukoz (Görele Belediyesi SK), Merve Özkaşıkçı (Yenimahalle Bld SK)

Sol Oyun Kurucu: Neslihan Çalışkan (Kastamonu Bld GSK), Betül Yılmaz (Kastamonu Bld GSK), Aslı İskit Çalışkan (Cs Magura), Eda Nur Çetin (Konyaaltı Bld SK), Atiye Gülseven (Yozgat Asp SK)

Orta Oyun Kurucu: Gülcan Tügel (Yenimahalle Bld SK), Yasemin Şahin (Konyaaltı Bld SK), Dönegül Bozdoğan (Konyaaltı Bld SK),

Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam (IFK Kristianstad), Merve Özbolluk (Üsküdar Bld SK)

Pivot: Nurceren Akgün Göktepe (Kastamonu Bld GSK), Ceren Demirçelen (Kastamonu Bld GSK)

Teknik Kadro: Costica Buceschi (Başantrenör), Mehmet Serkan İnci (Antrenör), İlker Kurtulmuş (Performans Antrenörü), Abdullah Sinan Akoğlu (Fizyoterapist), Cenk Uzunca (Masör), Bora Serter (Takım menajeri)

DHA