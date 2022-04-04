Ankara THF Spor Kompleksi'nde 13-17 Nisan tarihleri arasında kampa girece olan Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki Kadın A Milli Takımımız, 17 Nisan'dan itibaren ise çalışmalarını Kastamonu'da sürdürecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı kamp kadrosunda şu isimler sporcular yer alıyor:

Kaleciler: Merve Durdu (Kastamonu Bld.), Yağmur Bembeyaz (Ankara Ego), Yaren Berfe Göker (Üsküdar Bld.)

Sol Kanatlar: Kübra Sarıkaya (Kastamonu Bld), Fatma Gül Sakızcan (Yalıkavak), Tuana Akman (Beta Transformatör Adasokağı)

Sağ Kanatlar: Nurşah Sancak (Yalıkavak) Beyza İrem Türkoğlu (Esbjerg), Ayşenur Kara (Görele Bld)

Sol Oyun Kurucular: Aslı İskit (Thürınger Hc), Neslihan Çalışkan (Kastamonu Bld.), Betül Yılmaz (Kastamonu Bld.), Ayşenur Sormaz (Anadolu Üni.)

Orta Oyun Kurucular: Sibel Kıcıroğlu (İzmir Bş Bld), Yasemin Şahin, (Yalıkavak Sk), Döne Gül Bozdoğan (Konyaaltı Bld.)

Sağ Oyun Kurucular: Beyza Karaçam (Yenimahalle Bld), Merve Özbolluk (Üsküdar Bld.), Ece Sözmen (İzmir Bş Bld.)

Pivotlar: Nurceren Akgün Göktepe (Kastamonu Bld.), Ceren Demirçelen (Kastamonu Bld), Cansu Akalın (Kastamonu Bld.)