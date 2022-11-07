A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2. tura yükseldi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda Büyük Britanya ile oynadığı ikinci maçı da 44-16'lık kazanarak 2. tura yükseldi. THF Spor Salonu’nda oynanan ve Romanya Hentbol Federasyonu'ndan Georgiana Murariu ve Mihaela Paraschiv ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk 10 dakikası 8-3 ve ilk 20 dakikası 15-6 millilerin üstünlüğü ile geçilirken, ilk yarıyı da ay-yıldızlılar 21-7'lik skorla önde kapattı.

Milli Takım , Ankara THF Spor Salonu'nda dün oynanan ilk maçı 39-14’lük skorla kazanmıştı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 7/8 Nisan ve 11/12 Nisan 2023 tarihlerinde Play-Off maçı oynayacak. Play-Off'ta tur atlayan takımlar Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. 26. IHF Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından 2023'te Danimarka, Norveç ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.