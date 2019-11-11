A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna'ya 4-0 yenildi

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Ukrayna’ya 4-0 mağlup oldu.

11 Kasım 2019, Pazartesi 18:03
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna'ya 4-0 yenildi

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Ukrayna’ya 4-0 mağlup oldu.

Türkiye: 0 - Ukrayna: 4

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Sedef Aktan

Türkiye: Selda Akgöz (Dk. 86 Bedriye Cam), Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, İpek Kaya, Didem Karagenç (Dk. 46 Büşra Barut), Sevgi Çınar (Dk. 77 Birgül Sadıkoğlu), Medine Erkan, Fatma Kara (Dk. 46 Arzu Karabulut), Selen Altunkulak, Dilan Ağgül (Dk. 77 Gizem Gönültaş), Kader Hançer (Dk. 86 Başak Gündoğu)

Ukrayna: Samson, Pantsulaia, Kravets, Shmatko (Dk. 77 Kovtun), Basanska (Dk. 74 Korsun), Ovdiychuk (Dk. 46 Kunina), Kalinina, Petryk (Dk. 77 Kytayeva), Khimych, Kozlova (Dk. 46 Shevchuk), Apanashchenko (Dk. 74 Tarakanova)

Goller: Dk. 9 Khimych, Dk. 14 Apanashchenko, Dk. 35 Basanska, Dk. 71 Kravets (Ukrayna)

Sarı kartlar: Dk. 82 Kovtun, Dk. 90 3 Pantsulaia (Ukrayna)

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