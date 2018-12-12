A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

Kura çekimine 1. torbadan katılan A Milli Kadın Takımımız, organizasyonda Slovenya, İtalya ve Macaristan ile C Grubu’nda yer alacak.

12 Aralık 2018, Çarşamba 15:57
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında Letonya ve Sırbistan’ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nın kura çekimi Belgrad’da gerçekleştirildi.

Kura çekimine 1. torbadan katılan A Milli Kadın Takımımız, organizasyonda Slovenya, İtalya ve Macaristan ile C Grubu’nda yer alacak.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye’yi temsilen A Milli Kadın Takım Menajeri Yasemin Horasan katıldı.

27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası grupları şu şekilde oluştu:

A Grubu: Ukrayna, Britanya, Letonya, İspanya

B Grubu: İsveç, Fransa, Çekya, Karadağ

C Grubu: Macaristan, TÜRKİYE, İtalya, Slovenya

D Grubu: Belarus, Rusya, Belçika, Sırbistan

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