27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında Letonya ve Sırbistan’ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nın kura çekimi Belgrad’da gerçekleştirildi.
Kura çekimine 1. torbadan katılan A Milli Kadın Takımımız, organizasyonda Slovenya, İtalya ve Macaristan ile C Grubu’nda yer alacak.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye’yi temsilen A Milli Kadın Takım Menajeri Yasemin Horasan katıldı.
27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası grupları şu şekilde oluştu:
A Grubu: Ukrayna, Britanya, Letonya, İspanya
B Grubu: İsveç, Fransa, Çekya, Karadağ
C Grubu: Macaristan, TÜRKİYE, İtalya, Slovenya
D Grubu: Belarus, Rusya, Belçika, Sırbistan