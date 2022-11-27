FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya'yı 80-74'lük skorla mağlup etti. A Milli Kadın Basketbol Takımı, grubunda 4'te 4 yaptı.

Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Ay-Yıldızlılar, Olcay Çakır Turgut, Pelin Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Tilbe Şenyürek ve Teaira Zyaire McCowan beşiyle karşılaşmaya başladı. Milliler, Slovenya karşısında ilk yarıyı 43-37 önde tamamladı.

A Milli Takım 'da McCowan 26, Tilbe 14, Alperi 16, Olcay Çakır 7, Bahar 6 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Slovenya'da ise Friskovec 27 sayıyla oynadı.

Milliler, D Grubu'ndaki 5. maçında 9 Şubat Perşembe günü Polonya ve 6. maçında da 12 Şubat Pazar günü Arnavutluk ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar, her iki müsabakayı da deplasmanda oynayacak.



