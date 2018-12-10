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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

10 Aralık 2018, Pazartesi 17:26
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu, Mayıs 2016’dan bu yana A Milli Kadın Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

TBF'nin açıklaması şu şekilde:

"Mayıs 2016’dan bu yana A Milli Kadın Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Sayın Memnun’a; federasyonumuza, milli takımımıza ve Türk kadın basketboluna yaptığı değerli katkılarından ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında kendisine başarılar dileriz."

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