Letonya ile Sırbistan’ın 27 Haziran ile 7 Temmuz tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası’nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımımız özel maçta Macaristan’ı 66-57 yendi.
İspanya’nın Burgos kentinde düzenlenen hazırlık turnuvasının ilk maçında Ay-Yıldızlılar devreye 38-33 önde girdi ve ikinci yarıdaki performansıyla maçtan 66-57 galip ayrıldı.
Türkiye’de Pelin Bilgiç ve Olcay Çakır Turgut 10’ar sayıyla çift hanelere ulaşırken, Ayşe Cora 9 sayıyla, Tilbe Şenyürek ise 7 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Milliler bugün ev sahibi İspanya ile karşılaşacak, yarın da Türkiye’ye dönecek.