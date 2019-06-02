A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Macaristan engeline takılmadı: 66-57

Avrupa Şampiyonası’nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımımız özel maçta Macaristan’ı 66-57 yendi.

02 Haziran 2019, Pazar 00:14
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A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Macaristan engeline takılmadı: 66-57

Letonya ile Sırbistan’ın 27 Haziran ile 7 Temmuz tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası’nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımımız özel maçta Macaristan’ı 66-57 yendi.

İspanya’nın Burgos kentinde düzenlenen hazırlık turnuvasının ilk maçında Ay-Yıldızlılar devreye 38-33 önde girdi ve ikinci yarıdaki performansıyla maçtan 66-57 galip ayrıldı.

Türkiye’de Pelin Bilgiç ve Olcay Çakır Turgut 10’ar sayıyla çift hanelere ulaşırken, Ayşe Cora 9 sayıyla, Tilbe Şenyürek ise 7 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Milliler bugün ev sahibi İspanya ile karşılaşacak, yarın da Türkiye’ye dönecek. 

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