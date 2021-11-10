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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya’ya gitti

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın Slovenya’ya konuk olacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, bu ülkeye gitti.

10 Kasım 2021, Çarşamba 13:12 Son Güncelleme:
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya’ya gitti

Milliler, İstanbul Havalimanı’ndan Slovenya’ya hareket etti.

Ceyhun Yıldızoğlu’nun başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

İnci Güçlü (BOTAŞ), Esra Ural Topuz (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor), Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Şerife Alperi Onar, Manolya Kurtulmuş, Kiah Irene Stokes ( Fenerbahçe Safiport), Melis Gülcan, Pelin Derya Bilgiç, Merve Aydın ( Galatasaray ), Bahar Çağlar Ökten (Hatayspor), Gökşen Fitik, Sevgi Uzun (OGM Ormanspor).

A Milli Takım , Slovenya ile yarın TSİ 20.00’de karşı karşıya gelecek.

AA

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