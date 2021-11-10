A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya’ya gitti

Milliler, İstanbul Havalimanı’ndan Slovenya’ya hareket etti.
Ceyhun Yıldızoğlu’nun başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
İnci Güçlü (BOTAŞ), Esra Ural Topuz (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor), Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Şerife Alperi Onar, Manolya Kurtulmuş, Kiah Irene Stokes ( Fenerbahçe Safiport), Melis Gülcan, Pelin Derya Bilgiç, Merve Aydın ( Galatasaray ), Bahar Çağlar Ökten (Hatayspor), Gökşen Fitik, Sevgi Uzun (OGM Ormanspor).
A Milli Takım , Slovenya ile yarın TSİ 20.00’de karşı karşıya gelecek.
AA