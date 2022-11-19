A Milli Kadın Basketbol Takımı kadrosu açıklandı

Ay-yıldızlılar, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki üçüncü maçında 24 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Arnavutluk ve 27 Kasım Pazar günü saat 18.00’de Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, iki müsabakayı da Mersin Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynayacak.

Başantrenör Ekrem Memnun'un belirlediği kadro şu şekilde:

"Melis Gülcan, Sevgi Uzun (Botaş), Gökşen Fitik, Kuanitra Holingsvorth (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Bahar Çağlar Ökten (Emlak Konut), Olcay Çakır Turgut, Merve Aydin, Şerife Alperi Onar, Elif İstanbulluoğlu ( Fenerbahçe Alagöz Holding), Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Teaira Zyaire Mccovan ( Galatasaray Çağdaş Faktorink), İlayda Güner, Feride Şevval Akalan (Nesibe Aydın), Tuğçe Canıtez (Tufan Metalurji Hatay BŞB), Tilbe Şenyürek (AZS AJP Gorzow Wielkopolski / POL)" (DHA)