A Milli Kadın Basketbol Takımı hücum ve savunma çalıştı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu’nda Litvanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Cömert Spor Salonu’ndaki antrenman, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren idmanda ay-yıldızlılar, şut çalışmasının yanı sıra hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durdu.

İstanbul’un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fanus düzeninde oynanacak grup müsabakalarında A Milli Takım, 4 Şubat Perşembe günü saat 18.00’de Litvanya ile karşı karşıya gelecek.