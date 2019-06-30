A Milli Kadın Basketbol Takımı, galibiyetle veda etti

Macaristan - Türkiye: 58-59

İSTANBUL (DHA) - 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Macaristan'ı 59-58 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı ve turnuvaya galibiyetle veda etti.

Letonya ve Sırbistan’ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Takım, Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'nde Macaristan ile karşı karşıya geldi. Gruptaki son maçında Macaristan'ı 59-58 mağlup etmesine karşın ilk iki maçı kaybettiği için gruptan çıkma şansını yitiren milliler, turnuvaya veda etti. Macaristan bu mağlubiyete rağmen gruptan çıkarken, gruptan çıkacak ikinci takımı ise Slovenya - İtalya maçı belirleyecek.