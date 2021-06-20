FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu’nda mücadele eden A Kadın Milli Takımı, üçüncü maçında karşılaştığı Belçika’ya 63-61'lik skorla kaybetti. Milliler, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası’na veda etti.

Fransa’nın Strasbourg kentinde oynanan müsabakaya Ay-Yıldızlılar Olcay Çakır Turgut, Pelin Derya Bilgiç, Melis Gülcan, Bahar Çağlar Ökten ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başladı. Milliler, Belçika karşısında ilk yarıyı 41-31 geride tamamladı.

A Kadın Milli Takımı'nda Kuanitra Holingsvorth 16, Melis Gülcan 15 ve Pelin Bilgiç 13 sayı kaydetti. Belçika’da ise Emma Meeseman 15 sayıyla mücadeleyi noktaladı.



