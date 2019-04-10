A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 3'üncü Grup 3'üncü maçında Yunanistan'ı deplasmanda 26-22 mağlup etti.
Kozani Lefkovrisi Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında skor üstünlüğünü elinde tutan milliler, ilk yarının son bölümlerinde Yunanistan'ın beraberliği yakalamasına engel olamadı ve devre 11-11 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci yarı karşılıklı gollerle geçerken, son bölümlerde aradaki farkı açan ay yıldızlı takım maçı 26-22 kazanarak gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Milli takım grubundaki 4'üncü maçında 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'de Yunanistan'ı Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda konuk edecek.
SALON: Lefkovrisi Belediyesi
HAKEMLER: Bojan Lah, David Sok
YUNANİSTAN: Tsilimparis, (Boukovinas), Mylonas 7, Mallios, Tziras 4, Tsilis 2, Iliopoulos 6, Papadionysiou, Kandylas, Kritikos 2, Arapakopoulos, Basmalis Gomez 1, Passias
TÜRKİYE: Yunus Özmusul, (Coşkun Göktepe), Alp Eren Pektaş 2, Onur Ersin 4, Baran Nalbantoğlu, Uğur Erceylan 1, Görkem Biçer 7, Can Çelebi 2, Mehmet Demirezen 1, Doruk Pehlivan 4, Özgür Sarak, Yiğit Eröz 2, Enes Gümüşok, Cemal Kütahya 2, Halil İbrahim Öztürk 1
İKİ DAKİKA CEZASI ALANLAR: Mylonas, Iliopoulos, Passias (Yunanistan) - Can Çelebi 2, Uğur Erceylan 2, Halil İbrahim Öztürk (Türkiye)
İLK YARI: 11-11