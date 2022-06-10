UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup’ta ilk maçta Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçta da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden A Milli Takım , Lüksemburg karşısına averajla grup lideri olarak çıkacak. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde 8 maça çıkan ve 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan A Milli Takım, tarihinde Lüksemburg’la ise 7 kez karşı karşıya geldi. Milliler 7 maçın 6’sını kazanırken, sahadan 1 kez de mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadele öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmayan A Milli Takım’ın Lüksemburg karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Altay Bayındır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Serdar Dursun."

Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA)