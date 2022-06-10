A Milli Futbol Takımı'nın sıradaki rakibi Lüksemburg
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup 3’üncü maçında yarın Lüksemburg'a konuk olacak. Lüksemburg Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Antonio Emanuel Carvalho Nobre yönetecek. Nobre'nin yardımcılıklarını ise Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak.
UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup’ta ilk maçta Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçta da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden A Milli Takım , Lüksemburg karşısına averajla grup lideri olarak çıkacak. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde 8 maça çıkan ve 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan A Milli Takım, tarihinde Lüksemburg’la ise 7 kez karşı karşıya geldi. Milliler 7 maçın 6’sını kazanırken, sahadan 1 kez de mağlubiyetle ayrıldı.
Mücadele öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmayan A Milli Takım’ın Lüksemburg karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Altay Bayındır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Serdar Dursun."
Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA)