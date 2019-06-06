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A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sona erdi

A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sona erdi

06 Haziran 2019, Perşembe 16:14
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A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sona erdi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) -

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın, Antalya'daki kampı sona erdi. Ay yıldızlılar, öğleden sonra havayoluyla Konya'ya gitti.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşılaşacak milliler, Antalya Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki kampını tamamladı. Bugün saat 16.00'da havayoluyla Antalya'dan Konya'ya geçen Milli Takım, saat 20.00'de bu kentteki ilk antrenmanını basına kapalı yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Oyunculardan görüntü

(FOTOĞRAFLI)

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