30 yaşındaki tecrübeli forvet, Milli formayla 5. karşılaşmasına Faroe Adaları karşısında çıkmış ve yine oyuna sonradan girerek skora katkı vermişti. Ay-Yıldızlılar'ın tarihinde ilk 5 maçında en az 4 gol atan 6. futbolcu unvanını kazanan 31 yaşındaki forvet, Litvanya karşısında ise ilk kez 11'de sahne aldı. Attığı 4 golü, toplamda 103 dakika içerisinde ağlarla buluşturan deneyimli oyuncu, Litvanya karşısında da yine ağları sarstı. 56. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Serdar, ülkemizin 3. golünü kaydetti. 82'de bir kez fileleri havalandıran Serdar, 90 dakikaya sığdırdığı 2 gol ile alkış topladı.