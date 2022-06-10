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A Milli Futbol Takımı'nda Salih Özcan'a tam not

Almanya Milli Takımı'nı seçmeyerek Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı tercih eden Salih Özcan'ın hedefi milli formanın kalıcı isimlerinden birisi olmak.

10 Haziran 2022, Cuma 08:31 Son Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı'nda Salih Özcan'a tam not

A Milli Takım tercihini Almanya'dan değil, Türkiye'den yana kullanan ve şu ana kadar 3 maçta forma giyen Salih Özcan'ın hedefi, Ay-Yıldızlılar'ın değişmez isimleri arasına girmek... Milli Takımımız'da ilk kez 11'de, Litvanya karşılaşmasında sahne alan ve 90 dakika sahada kalan Salih, savunmaya dönük orta saha görevini başarıyla yerine getirdi. Köln'den, Borussia Dortmund'a transfer olan 24 yaşındaki futbolcunun, Milliler'in bu bölgedeki oyuncu eksikliğini, yeni dönemde kapatmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

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