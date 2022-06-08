Uluslar Ligi C Ligi Grup 1'de mücadele eden A Milli Takımımız, ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak, grupta 2'de 2 yaptı. İlk sınavında Faroe Adaları'nı 4-0'la geçen Milliler, dün de tarihinde ilk kez karşılaştığı Litvanya'yı deplasmanda 6-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar'da sahanın yıldızı, Milli formayla ilk kez 11'de görev alan Antalyasporlu Doğukan Sinik oldu. Doğukan, henüz maçın başında çok güzel çalımlarla ceza sahasına girdi ve henüz 1 dakika 52. saniyesinde Ay-Yıldızlı formayla ilk kez ağları salladı.

En erken gol...

Türkiye'nin, Uluslar Ligi'ndeki en erken golünü de atmayı başaran 23 yaşındaki oyuncu, 14. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Savunmanın arkasına sağ taraftan harika bir koşu yapan Doğukan, kaleciyi de geçerek hem farkı 2'ye çıkardı hem de rakibin direncini daha ilk bölümde kırmayı başardı. Oyunda kaldığı süre boyunca son derece etkili olan Doğukan, 66. dakikada alkışlar eşliğinde yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.