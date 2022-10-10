A Milli Takımımızın 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri fikstürü açıklandı. Ay-Yıldızlıların D Grubu'nda oynayacağı karşılaşmalar 25 Mart 2023'te başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek.

Gruptaki ilk müsabakasında 25 Mart 2023 tarihinde Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak olan Milliler, ardından 28 Mart'ta Hırvatistan'ı ağırlayacak.

Milli takımımız, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.

Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.

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2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu Maç Programı:

25 Mart 2023

20:00 Ermenistan-Türkiye

28 Mart 2023

21:45 Türkiye-Hırvatistan

16 Haziran 2023

21:45 Letonya-Türkiye

19 Haziran

21:45 Türkiye-Galler

8 Eylül 2023

21:45 Türkiye-Ermenistan

12 Ekim 2023

21:45 Hırvatistan-Türkiye

15 Ekim 2023

21:45 Türkiye-Letonya

21 Kasım 2023

22:45 Galler-Türkiye

Not: Saatler Türkiye saati iledir.







