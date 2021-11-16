Milli Takımımız'da, Cebelitarık maçında sarı kart gören Mert Müldür, cezalı olduğu için Karadağ karşısında forma giyemeyecek. Ay-Yıldızlılar'da başta kilit oyuncularımız arasında başrolü oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Karadağ karşısında Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Berat Özdemir, Burak Yılmaz, Kenan Karaman ve Kaan Ayhan kart sınırında yer alıyor.





Eğer Dünya Kupası için Play-Off bileti alırsak ve bu oyuncularımızdan biri ya da daha fazlası bu akşam kart görürse, Play-Off yarı final maçında Milliler'i yalnız bırakacak. Teknik heyetin de özellikle bu konuda bu isimleri uyardığı öğrenildi.