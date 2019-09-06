Oğuzhan Özyakup’un ardından sağ arka üst baldırından sakatlanan Cengiz Ünder de 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynanacak Andorra maçı öncesi A Milli Futbol Takımımız'ın kadrosundan çıkarıldı.

Ay-Yıldızlılar’da Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare’nin tedavilerinin tüm hızıyla devam ettiği bildirildi sürüyor.

Sadece ilk günkü çalışmada takımdan ayrı düz koşu yapan kaptan Emre Belözoğlu da takımla henüz çalışmazken, Enes Ünal’ın şu an itibariyle hiçbir sıkıntısının bulunmadığı belirtildi.







