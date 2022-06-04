A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda Fareo Adaları ile karşı karşıya geliyor. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

İşte Alman teknik adamın sözleri:

Yeni bir başlangıç yapacağız, yeni bir sayfa açacağız. İnşallah bugün başarı ile buna başlarız. Umarım seyirciler iyi bir maç seyreder.

Biz rakibe göre hangi taktik en iyi ise ona göre durumumuzu belirliyoruz. Bugün de Fareo Adaları'na karşı 4'lü savunmanın iyi olacağını düşündük.

Tek bir oyuncu üzerine odaklanmayalım ama Ferdi için tabii ki tek beklentimiz, Fenerbahçe ile oynadığı gibi güzel performans sergilesin. Bırakalım göstersin oyununu.