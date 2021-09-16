A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41. sırada yer aldı
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 2 basamak gerileyerek 41. sırada yer aldı. Ay-Yıldızlı ekibimiz son olarak Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya 6-1 mağlup olmuştu.
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 2 basamak gerileyerek 41. sırada yer aldı. Ay-Yıldızlı ekibimiz son olarak Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya 6-1 mağlup olmuştu.
Türkiye Milli Takımı bir önceki FIFA dünya sıralamasında 39. sırada yer alıyordu.
Ay-Yıldızlı ekibimiz Ekim ayında Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile karşılaşacak.
FIFA dünya sıralaması ilk 10 kulüp
1-Belçika
2-Brezilya
3-İngiltere
4-Fransa
5-İtalya
6-Arjantin
7-Portekiz
8-İspanya
9-Meksika
10-Danimarka