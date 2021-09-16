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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41. sırada yer aldı

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 2 basamak gerileyerek 41. sırada yer aldı. Ay-Yıldızlı ekibimiz son olarak Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya 6-1 mağlup olmuştu.

16 Eylül 2021, Perşembe 11:27 Son Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41. sırada yer aldı

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 2 basamak gerileyerek 41. sırada yer aldı. Ay-Yıldızlı ekibimiz son olarak Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya 6-1 mağlup olmuştu.

Türkiye Milli Takımı bir önceki FIFA dünya sıralamasında 39. sırada yer alıyordu.

Ay-Yıldızlı ekibimiz Ekim ayında Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile karşılaşacak.

FIFA dünya sıralaması ilk 10 kulüp

1-Belçika

2-Brezilya  

3-İngiltere

4-Fransa 

5-İtalya

6-Arjantin

7-Portekiz

8-İspanya 

9-Meksika

10-Danimarka

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