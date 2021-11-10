A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Cebelitarık ile 13 Kasım Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanda milliler, ısınma hareketlerinin ardından pas ve duran top çalışmaları üzerinde durdu.

Özellikle oyuncuların birbiriyle rekabet içerisinde olduğu duran top çalışmaları, neşeli anlara sahne oldu.

Antrenmanı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.

Milliler, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.







