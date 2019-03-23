A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk’tan ayrıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk’u deplasmanda 2-0 yenen A Milli Takım, Tiran’dan ayrıldı.

23 Mart 2019, Cumartesi 19:56
- A +
A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk’tan ayrıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk’u deplasmanda 2-0 yenen A Milli Takım, bu ülkeden ayrıldı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, İşkodra’da yaptığı antrenmanın ardından başkent Tiran’dan Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Eskişehir’e hareket etti.

Milli takım kafilesini, Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz uğurladı.

Ay-yıldızlılar, Eskişehir’de 25 Mart Pazartesi günü grubun ikinci maçında Moldova ile karşılaşacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.