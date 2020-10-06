A Milli Futbol Takımı, Almanya maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Almanya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, Almanya karşılaşması öncesi son antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı RheinEnergie Stadı’nda gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanın bu bölümünde milliler, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

Milliler, yarın RheinEnergie Stadı’nda TSİ 21.45’te Almanya ile karşılaşacak.