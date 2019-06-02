A Milli Futbol Takımı Alanya’da

Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında bu akşam Özbekistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Alanya ilçesine geldi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Antalya’nın Belek bölgesindeki kamp otelinden yaklaşık 1,5 saatlik otobüs yolculuğu sonrası Alanya’daki Lumos Deluxe Hotel’e ulaşan ay-yıldızlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.
Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.
AA