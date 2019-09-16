A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu’ndaki 3. maçında ev sahiplerinden Slovenya’ya 3-0 yenildi.

Başkent Ljubljana’da oynanan karşılaşmanın ilk setinde Milliler 9-3 öne geçse de 30-28 kaybetti. İkinci seti 25-16 kaybeden Ay-yıldızlılar, 3. oyunda skoru 23-23’e taşısa da 25-23’le 3-0 mağlup oldu. 3’te 3 yapan ev sahibi ekip 2. turu garantiledi.

Dün oynanan diğer maçta Belarus- Finlandiya’yı 3-2’yle geçti. 6 takımın mücadele ettiği, ilk 4’e giren ekiplerin tur atlayacağı grupta Ay-Yızlılar yarın kendileri gibi tek galibiyeti olan Belarus ile karşılaşacak.