Polonya, Çekya, Finlandiya ve Estonya’nın ev sahipliğinde 1-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımının grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapılan kura çekiminde Türkiye, C Grubu’nda ev sahibi Finlandiya’nın yanı sıra Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek. Milli takım, grup karşılaşmalarını Finlandiya’nın Tampere şehrinde oynayacak.

Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: Polonya, Belçika, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan, Portekiz

B Grubu: Çekya, İtalya, Slovenya, Bulgaristan, Belarus, Karadağ

C Grubu: Finlandiya, Rusya, Hollanda, Türkiye, İspanya, Kuzey Makedonya

D Grubu: Estonya, Letonya, Fransa, Almanya, Slovakya, Hırvatistan