2022 yılı Milli Takımlar faaliyetleri kapsamında bu yaz ilk olarak son şampiyon apoletiyle CEV Avrupa Altın Ligi’nde mücadele edecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı.

Lig usulüne göre oynanacak grup müsabakaları sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final müsabakaları oynamaya hak kazanacak. Avrupa Altın Ligi’nde A Grubu’nda yer alan milli takım, grup aşamasında Portekiz ve Slovakya ile mücadele edecek. Milliler, Türkiye’deki karşılaşmalarını ise Elazığ ve Trabzon’da oynayacak. CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası’nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası’nda şampiyon olan takım ise; önümüzdeki yıl FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak. Millilerin Avrupa Altın Ligi sporcu kadrosu şu şekilde;

Arslan Ekşi (Ziraat Bankkart), Murat Yenipazar ( Galatasaray HDI Sigorta), Adis Lagumdzija (Piacenza), Oğuzhan Tarakçı (Altekma), Burutay Subaşı (Arkas Spor), Baturalp Burak Güngör (Spor Toto), Efe Bayram (Halkbank), Yasin Aydın (Galatasaray HDI Sigorta), Yiğit Gülmezoğlu (Halkbank), Mirza Lagumdzija (Arkas Spor), Mert Matiç (Spor Toto), Vahit Emre Savaş (Galatasaray HDI Sigorta), Doğukan Ulu (Galatasaray HDI Sigorta), Bedirhan Bülbül (Ziraat Bankkart), Doğukan Ulu (Galatasaray HDI Sigorta), Faik Samed Güneş (Ziraat Bankkart), Beytullah Hatipoğlu (Galatasaray HDI Sigorta), Caner Ergül (Halkbank), Volkan Döne (Halkbank)