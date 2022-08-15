Voleybolda Milli Takım mesaisinde Filenin Sultanları kadar, Filenin Efeleri de yoğun bir program yaşıyor. Haziran ayında Avrupa Altın Ligi'yle başlayan mücadele serisi, temmuz ayındaki Dünya Challenge Kupası'yla devam etti. Şimdi de 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde boy gösteren A Milli Erkek Takımımız, 10 gün sonra da Dünya Şampiyonası'nda boy gösterecek. Farklı kadrolarla katıldığımız Akdeniz Oyunları ve İslami Dayanışma Oyunları da cabası...

2023 Avrupa'ya 2 puan yetecek

Millilerimiz şimdi de 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 3'te 2 yaparak yoluna ilk maçında Azerbaycan'ı, 2. maçında da Danimarka'yı mağlup eden Ay-Yıldızlılar, deplasmanda oynadığı 3. maçta ise fire verdi. Temsilcimiz, Danimarka deplasmanından (25-20, 19-25, 28-26, 20-25, 15-9) 3-2'lik yenilgi dönse de rakibinden 1 puan koparmayı başardı. 7 puanla A Grubu'nda zirvedeki yerini koruyan Filenin Efeleri, 2023 Avrupa Şampiyonası yolunda şansını sürdürdü. Yarın grupta oynayacağı son maçında Azerbaycan'ı 3-2'lik skorla yenmesi durumda bile Ay-Yıldızlılar liderliğini garantilemiş olacak ve 2023 Avrupa Şampiyonası biletini cebine koyacak. Danimarka'nın son maçını 3 puan alarak kazanması ve bizim kaybetmemiz dahilinde ise en iyi 2. 5 takım arasındaki yerimizi almamız gerekecek.

Dünya Şampiyonası'nda ilk rakip için

Ve gelecek hafta sıra Dünya Şampiyonası mesaisine gelecek. Polonya ve Slovenya’nın ortak düzenlediği 2022 Dünya Şampiyonası'na, tarihte 4. kez katılım gösteren Filenin Efeleri, dünya sıralama puanı için elinden geleni yaparak en iyi dereceyi elde etmeye çalışacak. Millilerimiz, E Grubu’nda İtalya, Kanada ve Çin ile mücadele edecek. Ay-Yıldızlar gruptaki ilk maçını 27 Ağustos'ta Çin'le oynayacak. Türkiye, Dünya Şampiyonası'na daha önce 1956, 1966, 1998'de katılım göstermişti.



