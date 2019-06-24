A Milli Erkek Voleybol Takımımız artık dünya arenasında

CEV Avrupa Ligi’nde daha önce 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmayı başarmış A Milli Erkek Voleybol Takımımız bu kez tarih yazdı. Avrupa Altın Ligi’nde final oynama başarısı gösteren Filenin Efeleri, Belarus’u 3-0’la yenip, yenilgisiz şampiyon oldu.

Gruplarda, Letonya, Slovakya ve Belçika’yı deplasmanlı sisteme göre mağlup eden Ay-Yıldızlılar Final-Four ilk maçında ev sahibi Estonya’yı da egale etmeyi başardı. Final zaferiyle birlikte 8’de 8 yaparak altın madalyaya uzanan millilerimiz, bu başarısıyla dünya arenasında boy gösterme şansı yakaladı.

Rakiplerden biri Slovenya

2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi’nin kapılarını aralayacak Dünya Challenger Kupası’nda mücadele etmek hakkı kazanan Filenin Efeleri, 3-7 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’nın ev sahipliği yapacağı bu organizasyonu da şampiyonluk kovalayacak.

Challenger Cup’ta Türkiye’nin yanı sıra Slovenya, Belarus, Mısır ve Küba yer alıyor. Bir takım da Asya-Güney Amerika Play-Off elemelerinden gelecek.

Millilerimiz, ev sahibi Slovenya ve Asya-Güney Amerika elemelerinden gelecek takımla A Grubu’nda yer alacak. Bu arada rakibimizi belirleyecek Play-Off maçında, Güney Amerika’dan Şili ile Asya’dan Güney Kore gelmişti. Ancak Güney Kore katılmayı reddetti.