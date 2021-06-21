A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluk kupasını aldı

2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna’yı 3-1 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, üst üste 2. kez namağlup şampiyon oldu.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törende A Milli Erkek Voleybol Takımımız, kupa ve madalyalarını aldı.















