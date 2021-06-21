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A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluk kupasını aldı

2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna’yı 3-1 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, üst üste 2. kez namağlup şampiyon oldu. Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törende A Milli Erkek Voleybol Takımımız, kupa ve madalyalarını aldı.

21 Haziran 2021, Pazartesi 00:36 Son Güncelleme:
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A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluk kupasını aldı

2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna’yı 3-1 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, üst üste 2. kez namağlup şampiyon oldu.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törende A Milli Erkek Voleybol Takımımız, kupa ve madalyalarını aldı.


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