A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD karşısında

Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ilkleri başaran A Milli Erkek Voleybol Takımımız tarihi serüveni sürdürmek için bugün sahaya çıkacak. Gruplarda Çin ve Kanada'yı set vermeden yenip İtalya'nın ardından grup 2.’si olarak turu geçen ve tarihinde 4. kez yer aldığı dünya arenasında bu başarıya ilk kez ulaşan Ay-Yıldızlılar şimdi çıtayı yükseltmeye çalışacak. 16'lı tura kalarak da Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele etme hakkı kazanan Filenin Efeleri çeyrek final yolunda ABD'yle karşı karşıya gelecek. Slovenya'daki grup maçları sonrası Polonya'ya geçen millilerimiz güçlü rakibiyle TSİ 18.30'da 'ya tamam ya devam' maçı oynayacak.

Takımın en etkili isimlerinin başında gelen Adis Lagumdzija şunları söyledi: “Herkese ne kadar potansiyelli bir takım olduğumuzu gösterdik. Güçlü bir rakibimiz olduğunun bilincindeyiz. ABD karşısında elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtmak istiyoruz ”.