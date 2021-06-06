Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi 2'nci etap karşılaşmalarında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki altıncı maçında Çekya'yı 3-1 mağlup etti. Avrupa Altın Ligi'nde grup lideri olarak dörtlü finale kalmayı garantileyen millilerde, Adis Lagumdzija 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Yiğit 12, Oğuzhan 9, Ahmet Tümer 8, Burak 7, Efe 6, Murat 5, Kaan 2 ve Arda 1 sayıyla eşlik etti.

ÇEKYA-TÜRKİYE: 1-3

SALON: Desportivo Municipal

HAKEMLER: Pedro Lopes Pinto (Portekiz) , Dominik Biegajlo (İngiltere)

ÇEKYA: Vasina, Patocka, Finger, Galabov, Sedlacek, Bartunek, Monik (L) (Hadrava, Spulak, Bartos, Michalek, P.Bartos)

TÜRKİYE: Oğuzhan, Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Beytullah (L) (Ahmet, Efe, Kaan, Mustafa, Arda)

SETLER: 18-25, 14-25, 25-19, 20-25

SÜRE: 98 dakika (23′,22′,26′,27′)

Filenin Efeleri, 19-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarında ev sahibi Belçika’nın yanı sıra Estonya ve Ukrayna ile mücadele edecek.