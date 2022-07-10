Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen 2022 Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası Elemeleri sona erdi.

Erkek Plaj Hentbol A Milli Takımı, Ukrayna ile oynadığı üçüncülük-dördüncülük maçını 2-1'lik setlerle kaybetti. Turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Milliler, Portekiz'in Nazaré kentinde düzenlenecek EURO 2023'e katılma hakkı kazandı. Turnuva finalinde Macaristan'ı 2-1 yenen Almanya şampiyon oldu.

Kadın Plaj Hentbol A Milli Takımı, Slovakya ile oynadığı maçı 2-0 kazandı ve 2022 Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni 7. olarak tamamladı. A Milli Kadın Plaj Hentbol Takımı, aldığı bu sonuçla Portekiz'in Nazare kentinde düzenlenecek EURO 2023'e katılmaya hak kazandı. Kadınlar finalinde ise Polonya'yı 2-1 yenen Macaristan şampiyon oldu.

Başantrenör Kadir Ayar yönetimindeki Kadın Plaj Hentbol A Milli Takımı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Esma Adnar, Ümmügülsüm Bedel, İrem Köseler Karaduman, Betül Karaaslan, Ayşenur Sormaz, Elif Yaren Uzun, Reyhan Kaya, Ecem Birben, Funda Baş, Serpil Abdioğlu.

Başantrenör Akın Yenigün yönetimindeki Erkek Plaj Hentbol A Milli Takımı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Tahir İlkbahar, Taner Günay, Alperen Başer, Egemen Çakır, Mehmet Emre, Musa Günerler, İsmet Yılmaz, Fatih Çalkamış, Ramazan Mutlu, Murat Enç.