A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri 1. Grup’taki ikinci maçında yarın deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak. Girit’te Heraklion Sports Arena 2 Aorakia’da yarın TSİ 18.00’de başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız’dan canlı yayımlanacak. Milliler gruptaki ilk maçında Kosova’yı 25-23 mağlup etti. Millilerin rakibi Yunanistan da ilk maçında deplasmanda Belçika’yı 29-27 yendi.

28. Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası, 11-29 Ocak 2023 tarihlerinde Polonya ve İsveç’te düzenlenecek.

Başantrenör İlker Şentürk yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Yunus Özmusul, Coşkun Göktepe, Alp Eren Pektaş, Sarp Seymen, Can Çelebi, Durmuş Ali Tınkır, Yiğit Eröz, Uğur Erceylan (Spor Toto), Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu, Yakup Yaşar Simsar, Genco İlanç, Şevket Yağmuroğlu ( Beşiktaş ), Taner Günay, Yaşar Erdem Ateş, Mehmet Demirezen (Eskişehir Ormanspor), Samet Kanberoğlu, Gürkan Soğukpınar, Ozan Erdoğan (Beykoz Belediyespor), Orhan Sirgeligil (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Halil İbrahim Öztürk (HC Metalurg) Ali Emre Babacan (Antalyaspor), Onur Ersin, Özgür Sarak (K.R.Cocks), Cemal Kütahya (CSU Suceava), Görkem Biçer (TV Grosswallstadt), Koray Ayar (TSW Hannover), Ömer Lütfi Acar (DJK Sf Budenheim).

AA