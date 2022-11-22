A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 19-30 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceği hazırlık kampı kadrosu belli oldu. Ankara'daki THF Spor Kompleksi'nde Başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını sürdürecek olan Milli Takım kadrosunda 30 sporcu yer alıyor.
A Milli Erkek Hentbol Takımı kamp kadrosu şöyle:
KALECİ: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın ( Beşiktaş Yurtbay Seramik), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyesi)
SOL KANAT: Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyesi), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Yaşar Erdem Ateş (Spor Toto)
SOL OYUN KURUCU: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Genco İlanç (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Fatih Çalkamış (Bursa Nilüfer Belediyesi), Sedat Yıldırım (Sakarya B.B. ), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi), Sarp Seymen (İzmir B.B. )
ORTA OYUN KURUCU: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Eray Karakoç (Trabzon Belediyesi), Ozan Erdoğan (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Atakan Şirin (Spor Toto), Egemen Çakır (Bursa Nilüfer Belediyesi), Emre Ertürk (MKE Ankaragücü)
SAĞ OYUN KURUCU: Batıkan Başkök (Köyceğiz Belediyesi), Doğukan Sarısoy (Seyhan Belediyesi), Mertcan Kenaryol (Bursa Nilüfer Belediyesi), Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyesi), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Yurtbay Seramik),
SAĞ KANAT: Alperen Arabacı (Beykoz Belediyesi), Doğukan Keser (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)
PİVOT: İlkan Keleşoğlu (Hatay B.B. ), Mehmet Ali Karadurmuş (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Alper Aydın (Beykoz Belediyesi), Emre Engin (Beşiktaş Yurtbay Seramik)