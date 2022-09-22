A Milli Erkek Hentbol Takımımızın, EHF Erkekler EURO 2024 elemelerinde Portekiz, Kuzey Makedonya ve Lüksemburg ile birlikte yer aldığı 1. Grup'taki mücadelesi ise 13 Ekim tarihinde deplasmanda Portekiz oynayacağı maç ile başlıyor. Portekiz'in Senhora da Hora kentinde Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos salonunda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da (TSİ) başlayacak.

A Milli Takımımız, ikinci maçını ise Kuzey Makedonya ile 16 Ekim tarihinde Van'da oynayacak. Nur Tatar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 17.00 (TSİ) olacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Ankara hazırlık kampı kadrosu şöyle:

Kaleci: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın ( Beşiktaş Yurtbay Seramik), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyesi)

Sol Kanat: Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyesi), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Genco İlanç (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Halil İbrahim Öztürk (HC Ohrid - K. Makedonya), Fatih Çalkamış (Nilüfer Belediyesi), Ömer Bağ (The Arab Contractors Sporting Club - Mısır)

Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Doğukan Özdemir (Mihalıççıkspor), Eray Karakoç (Trabzon Belediyesi GSK), Ozan Erdoğan (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sağ Oyun Kurucu: Cemal Kütahya (Hatay B. Belediyesi), Durmuş Ali Tınkır (Steau Bükreş - Romanya), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Can Çelebi

Sağ Kanat: Doğukan Keser (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Pivot: Tolga Durmaz (Tus Vinnhorst Handball - Almanya), Alper Aydın (Beykoz Belediyesi), İlkan Keleşoğlu (Hatay B. Belediyesi), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf -Almanya)

Teknik Kadro: Okan Halay (Başantrenör), Aydın Aydınlı (Yardımcı Antrenör), İbrahim Demi(Kaleci Antrenör), İlker Kurtulmuş (Performans Antrenörü), Fuat Yüksel (Fizyoterapist), Cenk Uzunca (Masör), Gökhan Kaya (Spor Psikoloğu), Bora Serter (Takım Menajeri)

EURO 2024 finalleri 10-28 Ocak 2024'te Almanya'da düzenlenecek

EHF Erkekler EURO 2024, Almanya'da 10-28 Ocak 2024'te düzenlenecek. Eleme gruplarında 32 ülke dörderli sekiz grupta mücadele edecek. Elemeleri geçen 20 takım ve direkt olarak finallere katılım hakkı bulunan dört takımla birlikte toplam 24 takım finallerde mücadele edecek. Eleme gruplarında ilk iki sırayı alan 16 takım ve en iyi dört grup üçüncüsü finallere yükselecek. En iyi üçüncü sıradaki takımlar, elemelerdeki tüm maçlar oynandıktan sonra, yalnızca en üst sıradaki iki takıma karşı oynanan maçlar dikkate alınarak belirlenecek. Ev sahibi Almanya, son şampiyon İsveç ile EHF EURO 2022'de madalya alan İspanya ve Danimarka şampiyonaya direkt olarak katılacak. Bu dört takım, elemeler süresince aynı program dahilinde 2024 EHF EURO Cup'ta karşılaşacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımımızın, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki fikstürü şöyle:

13 Ekim 2022 Portekiz - Türkiye

16 Ekim 2022 Türkiye - K. Makedonya

8 Mart 2023 Lüksemburg - Türkiye

11 Mart 2023 Türkiye - Lüksemburg

26 Nisan 2023 Türkiye - Portekiz

30 Nisan 2023 K. Makedonya – Türkiye