Ankara'da THF Spor Kompleksi'nde 16-26 Temmuz tarihleri arasında başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını sürdürecek Milli Takım kadrosunda 23 oyuncu yer alıyor.

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, İslami Dayanışma Oyunları'nda İran ve Azerbaycan ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek. A Grubu'nda ise Suudi Arabistan, Katar, Fas ve Irak yer alıyor.

A Milli Erkek Hentbol Takımı kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın ( Beşiktaş ), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyesi)

Sol Kanat: Samet Kamberoğlu (Beykoz Belediyesi), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş)

Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş), Genco İlanç (Beşiktaş), Fatih Çalkamış (Nilüfer Belediyesi), Ali Emre Babacan (Antalyaspor), Sedat Yıldırım (Eskişehir Ormanspor)

Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş),Atakan Şirin (Spor Toto) Eray Karakoç (Trabzon B.B), Tolga Aşçı (Mamak Belediyesi)

Sağ Oyun Kurucu: Doğukan Sarısoy (Seyhan Belediyesi), Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyesi), Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto), Cemal Kütahya (Suceava/Romanya)

Sağ Kanat: Doğukan Keser (Beşiktaş), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş)

Pivot: Emre Engin (Beşiktaş), Alper Aydın (Beykoz Belediyesi), İlkan Keleşoğlu (Beykoz Belediyesi)

Teknik Heyet: Okan Halay (Başantrenör), Aydın Aydınlı (Yardımcı Antrenör), İbrahim Demir (Kaleci Antrenör), Özgül Gedikli (Masör), Arman Arga (Fizyoterapist)