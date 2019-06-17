A Milli Erkek Hentbol Takımımıza Avrupa Şampiyonası şoku

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, 2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri 3. grup 6. ve son maçında İzlanda'ya deplasmanda 32-22 mağlup oldu.

Başkent Reykjavik'teki Laugardalshöll'de oynanan mücadelede milli takımımız, İzlanda ile karşı karşıya geldi. Maça Yunus Özmusul, Alp Eren Pektaş, Doruk Pehlivan, Uğur Erceylan, Baran Nalbantoğlu, Yiğit Eröz ve Can Çelebi ilk yedisi ile savunmada başlayan Millilerimiz, ilk 10 dakikalık bölümde İzlanda kalecisi Hallgrimsson'a takılırken etkili olamadı. Hücumda oyun kurmakta zorlanan Millilerimiz, 10. dakikayı 6-2 geride geçti. Bu dakikadan sonra skor üreten Millilerimiz 20. dakikayı da 8-5 geride geçerken, ilk yarıyı 12-9 geride kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf İzlanda oldu. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Elisson'un peş peşe gollerine engel olamayan Millilerimiz, 40. dakikayı 19-13 geride geçti. Kalan bölümlerde skoru lehine çeviremeyen Milli takımımız maçtan 32-22 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla grupta 4 puanla 3. sırada kalan Milli takımımız Avrupa şampiyonasına katılma şansını yitirdi. Grubumuzdaki diğer maçta ise Kuzey Makedonya Yunanistan'ı 27-23'lük skorla geçerek puanını 9 yaparak 8 puanlı İzlanda ile birlikte Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Salon: Laugardalshöll

Hakemler: Ivars Cernavskis, Edmunds Bogdanovs (Letonya)

İzlanda: Hallgrimsson, (Björgvinsson) - Palmarsson 3, Sigurdsson 2, Gislason, Jonsson 2, Gunnarsson 6, Einarsson 3, Ingason, Ingolfsson 1, Gudmundsson, Elisson 11, Gudjonsson 2, Smarason 2, Thrastarson, Gustafsson

Türkiye: Yunus Özmusul (Coşkun Göktepe), Alp Eren Pektaş 3, Doruk Pehlivan 5, Uğur Erceylan, Baran Nalbantoğlu 1, Yiğit Eröz 1, Can Çelebi 1, Onur Ersin 3, Mehmet Demirezen, Ömer Ozan Arifoğlu 1, Çağlayan Öztürk 5, Halil İbrahim Öztürk 1, Özgür Sarak 1, Durmuş Ali Tınkır, Enes Gümüşok

İki dakika cezası alanlar: Smarason (İzlanda), Alp Eren Pektaş 2, Çağlayan Öztürk, (Türkiye)

İlk yarı: 12-9