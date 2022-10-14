Nur Tatar Spor Salonu'nda 16 Ekim Pazar günü oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı Avusturya Hentbol Federasyonu'ndan Radojko Brkic ile Andrei Jusufhodzic hakem ikilisi yönetecek.
Karşılaşma öncesi 15 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’de maçın oynanacağı Nur Tatar Spor Salonu'nda bir basın toplantısı düzenlenecek.
A Milli Takımımız kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleci: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın ( Beşiktaş Yurtbay Seramik), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyesi)
Sol Kanat: Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyesi), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)
Sol Oyun Kurucu: Genco İlanç (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Halil İbrahim Öztürk (HC Ohrid - K. Makedonya), Ömer Bağ (The Arab Contractors Sporting Club - Mısır), Sedat Yıldırım (Sakarya B. Belediyesi)
Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Doğukan Özdemir (Mihalıççıkspor), Eray Karakoç (Trabzon Belediyesi GSK), Ozan Erdoğan (Beşiktaş Yurtbay Seramik)
Sağ Oyun Kurucu: Cemal Kütahya (Hatay B. Belediyesi), Durmuş Ali Tınkır (Steau Bükreş - Romanya), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Can Çelebi
Sağ Kanat: Doğukan Keser (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)
Pivot: Tolga Durmaz (TUS Vinnhorst - Almanya), Alper Aydın (Beykoz Belediyesi), İlkan Keleşoğlu (Hatay B. Belediyesi), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf - Almanya)
Teknik Kadro: Okan Halay (Başantrenör), Aydın Aydınlı (Yardımcı Antrenör), İbrahim Demir (Kaleci Antrenör), İlker Kurtulmuş (Performans Antrenörü), Fuat Yüksel (Fizyoterapist), Cenk Uzunca (Masör), Gökhan Kaya (Spor Psikoloğu), Bora Serter (Takım Menajeri)