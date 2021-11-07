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A Milli Erkek Hentbol Takımı Yunanistan'a yenildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki 2. maçında Yunanistan'a 24-20 mağlup oldu.

07 Kasım 2021, Pazar 21:43 Son Güncelleme:
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A Milli Erkek Hentbol Takımı Yunanistan'a yenildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki 2. maçında Yunanistan'a 24-20 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Girit'teki Heraklion Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayamayan milli takım, ilk yarıyı 10-9 geride tamamlandı.

Yunanistan ikinci yarıda hücumda etkili olurken, 45. dakikayı 18-13'lük skorla önde geçen Yunanistan, karşılaşmayı 24-20 kazandı.

Grupta oynanan iki maç sonunda Türkiye 2 puanda kalırken, Yunanistan puanını 4'e yükseltti.

AA

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