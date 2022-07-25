Konya'da 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Hentbol Takımımız, hazırlıklarını Ankara'daki THF Spor Kompleksi'nde sürdürüyor.

Başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını sürdüren Milli Takım kadrosunda 23 oyuncu yer alıyor.

Kamp çalışmalarını değerlendiren Okan Halay, “Kamp çalışmalarımız iyi gidiyor. Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. 23 kişiyle başladığımız kampın ilk etabı yarın itibarıyla sona erecek. Bir kaç küçük sakatlık var ama çok sorun olacağını düşünmüyorum. Akdeniz Oyunları'na da aynı kadroyla gitmiştik. İlk defa A Milli Takım'da oynayan dokuz oyuncumuz vardı. Onların tecrübe kazanması bizim açımızdan çok önemliydi. İslami Dayanışma Oyunları'nda da açıkçası maç tecrübemizi artırmak, oyunumuzu geliştirmek ve derece elde etmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güçteyiz. Ama çok daha fazla çalışma ve pratiğe ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz. Oyuncularımız da bunun bilincinde. Eğer bu bilinci tüm turnuva boyunca devam ettirirsek derece elde edeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Milli Takım oyuncularından Harun Hacıoğlu da yaptığı değerlendirmede, "Yorucu ama iyi bir kamp oldu. Akdeniz Oyunları'na gitmeyip, ara verenler olmuştu. Tekrar toplanmak, bir arada olmak güzel. İyi bir etap geçirdik. İslami Dayanışma Oyunları'nda hedefimiz iyi bir dereceyle dönmek. Hedefsiz yola çıkmıyoruz, her zaman en iyi derece hedefimiz. Bazen olur, bazen olmaz ama hedefimiz iyi bir derece ile dönmek" dedi.

Milli oyuncu Cemal Kütahya da, "Uzun bir sakatlığın ardından kadroya dahil oldum. Yorucu, yoğun bir kamp döneminden geçiyoruz. Antrenmanlarımız gayet iyi geçiyor. İslami Dayanışma Oyunları'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, kürsüye çıkmak ve madalya almak hedefimiz" diye konuştu.

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, İslami Dayanışma Oyunları'nda İran ve Azerbaycan ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek. A Grubu'nda ise Suudi Arabistan, Katar, Fas ve Irak yer alıyor.

A Milli Erkek Hentbol Takımı kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Coşkun Göktepe, Enis Yatkın, Hüseyin Bereket

Sol Kanat: Samet Kamberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu

Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu, Genco İlanç, Fatih Çalkamış, Ali Emre Babacan, Sedat Yıldırım

Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim,Atakan Şirin, Eray Karakoç, Tolga Aşçı

Sağ Oyun Kurucu: Doğukan Sarısoy, Ömür Pehlivan, Durmuş Ali Tınkır, Cemal Kütahya

Sağ Kanat: Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu

Pivot: Emre Engin, Alper Aydın, İlkan Keleşoğlu

Teknik Kadro: Okan Halay (Başantrenör), Aydın Aydınlı (Yardımcı Antrenör), İbrahim Demir (Kaleci Antrenör), Özgül Gedikli (Masör), Arman Arga (Fizyoterapist)