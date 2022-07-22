Başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını sürdüren Milli Takım kadrosunda 23 oyuncu yer alıyor.

Okan Halay: "Çok daha fazla çalışmaya ve pratiğe ihtiyacımız var"

Kamp çalışmalarını değerlendiren Okan Halay, “Takımın şu ana kadar çalışmalarından ve performansından memnunum. Takımımızın potansiyelinin olduğunu düşünmekle beraber uluslararası alanda söz sahibi olabilmek için çok daha fazla çalışmaya ve pratiğe ihtiyacımız var. Tüm sporcularımızın bunun bilincinde hareket etmeleri bizleri mutlu etmekle beraber, sadece kamp döneminde değil tüm sezon boyunca bu çalışmaları tekrar etmemiz gerekiyor. Bu çalışmaları devam ettirdikçe daha iyi olacağımıza ve sonuçlara yansıtacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, İslami Dayanışma Oyunları'nda İran ve Azerbaycan ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek. A Grubu'nda ise Suudi Arabistan, Katar, Fas ve Irak yer alıyor.

A Milli Erkek Hentbol Takımı kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın ( Beşiktaş ), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyesi)

Sol Kanat: Samet Kamberoğlu (Beykoz Belediyesi), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş)

Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş), Genco İlanç (Beşiktaş), Fatih Çalkamış (Nilüfer Belediyesi), Ali Emre Babacan (Antalyaspor), Sedat Yıldırım (Eskişehir Ormanspor)

Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş),Atakan Şirin (Spor Toto), Eray Karakoç (Trabzon B.B), Tolga Aşçı (Mamak Belediyesi)

Sağ Oyun Kurucu: Doğukan Sarısoy (Seyhan Belediyesi), Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyesi), Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto), Cemal Kütahya (Suceava/Romanya)

Sağ Kanat: Doğukan Keser (Beşiktaş), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş)

Pivot: Emre Engin (Beşiktaş), Alper Aydın (Beykoz Belediyesi), İlkan Keleşoğlu (Beykoz Belediyesi)

Teknik Kadro: Okan Halay (Başantrenör), Aydın Aydınlı (Yardımcı Antrenör), İbrahim Demir (Kaleci Antrenör), Özgül Gedikli (Masör), Arman Arga (Fizyoterapist)