A Milli Erkek Takımımızın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 22 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da Slovenya ve 25 Şubat 2019 tarihinde İspanya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaların 14 kişilik sporcu kadrosu belli oldu.

18 Şubat Pazartesi günü Ankara’da kampa girecek olan A Milli Erkek Takımımız, 22 Şubat Cuma günü saat 19.00’da Ankara Spor Salonu’nda Slovenya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, maçın ertesi günü İspanya karşılaşması için Tenerife kentine uçacak. A Milli Erkek Takımımız, İspanya ile 25 Şubat Pazartesi akşamı TSİ 21.30’da karşılaşacak ve maçın ardından da yurda dönecek.

A Milli Erkek Takımımız, Slovenya ve İspanya maçları öncesi 31 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’na katılmayı garantilemiş durumda.

A Milli Erkek Takımımızın sporcu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Doğuş Balbay - Anadolu Efes

Sertaç Şanlı - Anadolu Efes

J.Metecan Birsen - Anadolu Efes

A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes

Tolga Geçim - Banvit

Kartal Özmızrak - Darüşşafaka Tekfen

Oğuz Savaş - Darüşşafaka Tekfen

Sinan Güler - Fenerbahçe Beko

Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Doğa Sigorta

Semih Erden - İstanbul BBSK

Berk İbrahim Uğurlu - Pınar Karşıyaka

Berkan Durmaz - Tofaş

Yiğit Arslan - Tofaş

Metin Türen - Türk Telekom