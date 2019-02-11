A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 22 Şubat tarihinde Ankara’da Slovenya ve 25 Şubat tarihinde İspanya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaların 14 kişilik aday kadrosu belli oldu.
A Milli Erkek Takımımızın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 22 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da Slovenya ve 25 Şubat 2019 tarihinde İspanya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaların 14 kişilik sporcu kadrosu belli oldu.
18 Şubat Pazartesi günü Ankara’da kampa girecek olan A Milli Erkek Takımımız, 22 Şubat Cuma günü saat 19.00’da Ankara Spor Salonu’nda Slovenya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, maçın ertesi günü İspanya karşılaşması için Tenerife kentine uçacak. A Milli Erkek Takımımız, İspanya ile 25 Şubat Pazartesi akşamı TSİ 21.30’da karşılaşacak ve maçın ardından da yurda dönecek.
A Milli Erkek Takımımız, Slovenya ve İspanya maçları öncesi 31 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’na katılmayı garantilemiş durumda.
A Milli Erkek Takımımızın sporcu kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Doğuş Balbay - Anadolu Efes
Sertaç Şanlı - Anadolu Efes
J.Metecan Birsen - Anadolu Efes
A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes
Tolga Geçim - Banvit
Kartal Özmızrak - Darüşşafaka Tekfen
Oğuz Savaş - Darüşşafaka Tekfen
Sinan Güler - Fenerbahçe Beko
Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Doğa Sigorta
Semih Erden - İstanbul BBSK
Berk İbrahim Uğurlu - Pınar Karşıyaka
Berkan Durmaz - Tofaş
Yiğit Arslan - Tofaş
Metin Türen - Türk Telekom