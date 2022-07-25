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A Milli Erkek Basketbol Takımının kadrosu açıklandı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Erkek Milli Basketbol Takımının, kadrosu belli oldu. Daha önce açıklanan 24 kişilik geniş kadrodan 5 basketbolcu yer almazken, 12 Dev Adam 1 Ağustos Pazartesi günü İstanbul’da toplanacak ve hazırlıklarına Bormio’da (İtalya) başlayacak.

25 Temmuz 2022, Pazartesi 18:13 Son Güncelleme:
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A Milli Erkek Basketbol Takımının kadrosu açıklandı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan  A Erkek Milli Basketbol Takımının, 1 Ağustos Pazartesi günü İstanbul’da toplanacak ve hazırlıklarına Bormio’da (İtalya) başlayacak.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu’nda bulunan Ay-yıldızlılar, 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos Pazar günü de sahasında Sırbistan ile ile karşı karşıya gelecek. 

Milliler, 1-18 Eylül tarihlerinde ise FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek. A Grubu’nda yer alan ve grup maçlarını Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te oynayacak olan 12 Dev Adam, 1 Eylül Perşembe günü TSİ 17.15’te Karadağ ile karşılaşacak. Milliler, 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.15’te Bulgaristan, 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00’de Gürcistan, 6 Eylül Salı günü TSİ 14.30’da Belçika ve 7 Eylül Çarşamba günü de TSİ 14.30’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Milli Takım'ın 19 kişilik kadrosu şu şekilde:

Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Egehan Arna (Anadolu Efes), Kartal Özmızrak (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı ( Beşiktaş JK Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer ( Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca ( Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar (Gaziantep Basketbol), Berk İbrahim Uğurlu (Tofaş), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Sertaç Şanlı (Barcelona), Alperen Şengün (Houston Rockets), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers)

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