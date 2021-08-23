Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası ve FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele edecek milli takımda, Muratcan Güler’in genel menajer olarak görev yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, oyunculuk kariyeri boyunca altyapı milli takımları da dahil 87 kez ay-yıldızlı formayı giyen Muratcan Güler’e başarı temennisinde bulunuldu.

Muratcan Güler Kimdir?

25 Şubat 1980 doğumlu olan Muratcan Güler, oyunculuk kariyerine İTÜ’de başladı.

1997-1999 yıllarını İTÜ’de tamamlayan Güler, kariyeri boyunca Beşiktaş (1999-2001, 2008-2010, 2012-2018), Ülkerspor (2001-2002, 2003-2004), Galatasaray (2002-2003), Pınar Karşıyaka (2004-2006), Türk Telekom (2006-2008, 2011-2012) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi (2010-2011) takımlarının kadrolarında yer aldı.

2018 yılında siyah-beyazlı ekipte oyunculuk kariyerini noktalayan Muratcan Güler, 4 kez Cumhurbaşkanlığı, 2 kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Güler, FIBA’nın üst seviyelerde basketbol oynamış ve ülkelerini temsil etmiş yıldız oyuncular için hazırladığı Time-Out 2.0 Projesi’nde “Yönetici ve Organizasyonel Gelişim” programına katıldı.

Muratcan Güler, eski milli oyuncu Necati Güler’in oğlu ve kariyerine Darüşşafaka’da devam eden Sinan Güler'in de ağabeyidir.